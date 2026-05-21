В минприроды СО прошло межведомственное совещание по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров

В минприроды прошло межведомственное совещание по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров, в котором участвовали руководитель Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев, глава минприроды региона Артем Ефимов, представители Главного управления МЧС, природоохранной прокуратуры и министерства по региональной безопасности.



Эдуард Леонтьев отметил главный вызов последних лет: до 90 процентов лесных площадей, пройденных огнём, приходится на территории, куда пожар перешёл с сопредельных земель. Именно своевременное обнаружение и тушение таких очагов на ранней стадии позволяют избежать серьёзных последствий для леса.



Артем Ефимов, в свою очередь, доложил о готовности региона: 17 лесопожарных станций полностью укомплектованы людьми и техникой, работают 55 камер видеонаблюдения и 15 беспилотников. По нацпроекту «Экологическое благополучие» в этом году сеть камер видеонаблюдения будет расширена до 65, а парк техники пополнится на 4 единицы техники.



С начала года потушено девять ландшафтных пожаров, ни один не перерос в крупный лесной. Министр подчеркнул, что в Самарской области действует чёткий алгоритм взаимодействия: региональная диспетчерская служба минприроды и Центр управления в кризисных ситуациях МЧС обмениваются данными в режиме реального времени. В Самарской области выстроена уникальная для многих субъектов страны практика: по решению губернатора подведомственное учреждение минприроды «Самаралес» наделено правом тушить не только лес, но и прилегающую 50-метровую зону, что снимает проблему «чужих» пожаров.



Особую тревогу участников совещания вызвали неиспользуемые и неразмежёванные сельхозземли — именно с них чаще всего огонь уходит в лесной фонд. В связи с этим министерство усилило претензионную работу с собственниками и муниципалитетами. Эдуард Леонтьев привёл в пример соседний регион, где 14 сельхозпредприятий лишились областных субсидий за незаконные палы.



«Когда информация о таких последствиях расходится по сарафанному радио, сознательность людей растёт очень быстро», — заметил он.



По итогам встречи решено продолжить совершенствовать нормативную базу и взять на особый контроль муниципалитеты, находящиеся в «красной зоне» по противопожарным мероприятиям.



«Ландшафтный пожар — это предпосылка для лесного пожара. Его сложнее тушить и он несет ущерб. Поэтому главы районов должны быть максимально вовлечены в вопрос профилактики и превентивных мер на своих территориях», – заключил Ефимов.

