«Земский почтальон»: Марина Куклева из Ставропольского района представляет наш регион в финале всероссийского конкурса

Марина Куклева из Ставропольского района представляет всю Самарскую область в финале всероссийского конкурса «Земский почтальон». Она 22 года трудится в отделении связи, и не просто помогает людям, а – порой – обеспечивает сельчанам единственную связь с внешним миром.

Лучший сотрудник почты сёл нашего региона претендует на победу в номинации «Народный почтальон». В сёлах Мусорка и Ташла ее знает, наверное, каждый. Здесь она родилась, выросла, на этой же земле пригодилась и состоялась.

Поддержать голосом почтальона-труженика из Мусорки можно по 25 мая включительно в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Почты России» – vk.com/wall-49069650_724477, выбрав раздел Приволжского федерального округа (ПФО).