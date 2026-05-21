В Нефтегорске сотрудники Госавтоинспекции проверили безопасность перевозки детей

Сотрудники отделения ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» проверили техническое состояние автобусов, задействованных в организованных межрегиональных перевозках групп детей. Полицейские изучили сопроводительную документацию, оценили техническое состояние транспорта, исправность ремней безопасности, аварийных выходов, а также наличие аптечек, огнетушителей и противооткатных устройств.

С водителями транспортных средств сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу о соблюдении правил перевозки организованных групп детей и требований дорожной безопасности.

В завершение мероприятия полицейские напомнили о недопустимости превышения скорости, нарушений правил проезда пешеходных переходов и призвали водителями быть внимательными в местах возможного появления детей на дороге.