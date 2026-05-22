Самара представила опыт развития учреждений культуры делегации из Республики Абхазия

В течение этой недели в Самаре работает делегация города Сухума Республики Абхазия. В рамках подписанного в 2025 году соглашения о международном сотрудничестве областная столица делится опытом развития детских музыкальных школ и школ искусств. По приглашению главы города Ивана Носкова делегация в составе педагогов детской школы искусств № 1 имени К.В. Ковача во главе с директором Михаилом Алхазовым посетила Детскую картинную галерею в историческом центре города.

Отметим, в рамках культурной программы представители делегации побывали на концерте «Здесь исполняются мечты» Самарского государственного института культуры и на балете «Лебединое озеро» в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, посетили Самарский художественный музей, музей-усадьбу Алексея Толстого и Библиотеку народов Поволжья.