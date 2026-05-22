В Промышленном районе Самары в ДТП пострадал 15-летний велосипедист

21 мая на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, погибло - 4.

В Промышленном районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 15-летний велосипедист. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 21.05.2026 в 18:38 возле дома № 258 на ул. Ново-Садовая 70-летняя женщина, управляя а/м MERCEDES-BENZ GLS 350 D, двигалась по проспекту Кирова со стороны ул. Ново-Садовая в направлении ул. Солнечная. В пути следования водитель не выбрала скорость, обеспечивающую реагирование на дорожную ситуацию, и допустила наезд на 15-летнего подростка, который пересекал на велосипеде проезжую часть проспекта Кирова по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП велосипедист доставлен в больницу, где ему рекомендовано амбулаторное лечение.