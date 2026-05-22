В Самарской области состоялся семинар по актуальным вопросам НДС и системе СПОТ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках ОПМ «Профилактика» на патрулирование парков и улиц города Самары вышли кавалерийские подразделения городского УМВД России.
На патрулирование парков и улиц Самары вышли кавалерийские подразделения
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по ряду адресов в Самаре.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  31 мая
В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
Скорректированы схемы движения транспорта в Самаре
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
Юные экологи Самары готовятся к Всероссийскому детскому экологическому форуму
15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий».
Юная самарская писательница победила в индивидуальной номинации конкурса по творческому письму «Человек читающий»
Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».
В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России»
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
Сохранение дикой природы в условиях роста туризма: эксперты обсудили будущее фауны губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.79
-0.16
EUR 83.27
1.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области состоялся семинар по актуальным вопросам НДС и системе СПОТ

193
В Самарской области состоялся семинар по актуальным вопросам НДС и системе СПОТ

В Самаре эксперты УФНС России по Самарской области на площадке торгово-промышленной палаты Самарской области с участием представителей Общественного совета при УФНС России по Самарской области провели семинар для налогоплательщиков.

В семинаре приняли участие более 40 представителей организаций и индивидуальных предпринимателей региона.

Ключевой темой мероприятия стала Национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая будет распространяться на товары, ввозимые на территорию РФ автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, начиная с 1 июня 2026 года.

Светлана Шнайдер, начальник отдела камерального контроля НДС представила информацию о новой системе контроля импорта из стран ЕАЭС, а также алгоритм работы налогоплательщиков в СПОТ, запускаемый в соответствии с Федеральным законом от 17.04.2026 № 101-ФЗ.

«Основное новшество в работе импортеров заключается в необходимости сообщения о предстоящей поставке через систему и внесении обеспечительного платежа до ввоза товара на территорию РФ из стран ЕАЭС. Такой подход исключает риски неуплаты косвенных налогов и создает прозрачные условия для ведения бизнеса. Кроме того, с целью подготовки бизнес – процессов налогоплательщиков к промышленному использованию СПОТ мы рекомендуем активно участвовать в добровольном тестировании системы до 28 мая: все тестовые ДОПП с 01.06.2026 будут переведены в статус «погашен», — подчеркнула Светлана Шнайдер.

Кроме того, спикеры регионального налогового ведомства подробно остановились на актуальных вопросах по НДС.
Алла Морозова, заместитель начальника отдела камерального контроля НДС рассказала про изменения Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ:
• введены пониженные ставки НДС 5% и 7% для налогоплательщиков УСН в зависимости от годового дохода;
• расширен перечень операций, не облагаемых налогом (изъятие имущества для госнужд и др.);
• уточнены правила применения нулевой ставки на руды и концентраты драгметаллов;
• скорректирован перечень социально значимых продуктов, облагаемых по ставке 10% (исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);
• в счёте-фактуре теперь обязательно указывать номер и дату авансового счёта-фактуры (строка 5б).

Екатерина Шевелёва, заместитель начальника отдела камерального контроля НДС, разобрала наиболее частые ошибки при исчислении и декларировании НДС:
• отражение в книге покупок счетов-фактур трёхлетней давности;
• включение в вычеты документов ликвидированных контрагентов;
• занижение налоговой базы по реализации, авансам, аренде муниципального имущества;
• ошибки при импорте из стран ЕАЭС (необходимость корректировки декларации при отзыве заявления о ввозе).
Мероприятие прошло в оживлённой атмосфере. Налогоплательщики задавали многочисленные вопросы по срокам внесения обеспечительного платежа и статусам ДОПП, практическому применению новых ставок по НДС, порядку восстановления налога при импорте.

В завершение семинара состоялся живой диалог с представителями налоговых органов региона, в ходе которого были даны развёрнутые ответы на все поступившие обращения.

Участники высоко оценили организацию и содержание семинара, отметив его практическую пользу для корректного исполнения налоговых обязанностей в 2026 году.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
208
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
205
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
604
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
21 мая 2026  20:27
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
631
В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
21 мая 2026  20:14
Губернатор Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский и директор ФРП Роман Петруца провели рабочую встречу
722
Весь список