В Самарской области состоялся семинар по актуальным вопросам НДС и системе СПОТ

В Самаре эксперты УФНС России по Самарской области на площадке торгово-промышленной палаты Самарской области с участием представителей Общественного совета при УФНС России по Самарской области провели семинар для налогоплательщиков.

В семинаре приняли участие более 40 представителей организаций и индивидуальных предпринимателей региона.

Ключевой темой мероприятия стала Национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая будет распространяться на товары, ввозимые на территорию РФ автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, начиная с 1 июня 2026 года.

Светлана Шнайдер, начальник отдела камерального контроля НДС представила информацию о новой системе контроля импорта из стран ЕАЭС, а также алгоритм работы налогоплательщиков в СПОТ, запускаемый в соответствии с Федеральным законом от 17.04.2026 № 101-ФЗ.

«Основное новшество в работе импортеров заключается в необходимости сообщения о предстоящей поставке через систему и внесении обеспечительного платежа до ввоза товара на территорию РФ из стран ЕАЭС. Такой подход исключает риски неуплаты косвенных налогов и создает прозрачные условия для ведения бизнеса. Кроме того, с целью подготовки бизнес – процессов налогоплательщиков к промышленному использованию СПОТ мы рекомендуем активно участвовать в добровольном тестировании системы до 28 мая: все тестовые ДОПП с 01.06.2026 будут переведены в статус «погашен», — подчеркнула Светлана Шнайдер.

Кроме того, спикеры регионального налогового ведомства подробно остановились на актуальных вопросах по НДС.

Алла Морозова, заместитель начальника отдела камерального контроля НДС рассказала про изменения Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ:

• введены пониженные ставки НДС 5% и 7% для налогоплательщиков УСН в зависимости от годового дохода;

• расширен перечень операций, не облагаемых налогом (изъятие имущества для госнужд и др.);

• уточнены правила применения нулевой ставки на руды и концентраты драгметаллов;

• скорректирован перечень социально значимых продуктов, облагаемых по ставке 10% (исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);

• в счёте-фактуре теперь обязательно указывать номер и дату авансового счёта-фактуры (строка 5б).

Екатерина Шевелёва, заместитель начальника отдела камерального контроля НДС, разобрала наиболее частые ошибки при исчислении и декларировании НДС:

• отражение в книге покупок счетов-фактур трёхлетней давности;

• включение в вычеты документов ликвидированных контрагентов;

• занижение налоговой базы по реализации, авансам, аренде муниципального имущества;

• ошибки при импорте из стран ЕАЭС (необходимость корректировки декларации при отзыве заявления о ввозе).

Мероприятие прошло в оживлённой атмосфере. Налогоплательщики задавали многочисленные вопросы по срокам внесения обеспечительного платежа и статусам ДОПП, практическому применению новых ставок по НДС, порядку восстановления налога при импорте.

В завершение семинара состоялся живой диалог с представителями налоговых органов региона, в ходе которого были даны развёрнутые ответы на все поступившие обращения.

Участники высоко оценили организацию и содержание семинара, отметив его практическую пользу для корректного исполнения налоговых обязанностей в 2026 году.