В рамках ОПМ «Профилактика» на патрулирование парков и улиц города Самары вышли кавалерийские подразделения городского УМВД России.
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по ряду адресов в Самаре.
В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий».
Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Общественный совет при Минстрое России объявил о старте IX ежегодного конкурса #СпросиСтроителя

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации официально объявляет о начале приема заявок на IX ежегодный конкурс #СпросиСтроителя. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта по популяризации строительных специальностей «Я — строитель будущего!» и включено в план мероприятий Десятилетия детства в Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 6 до 17 лет включительно. На конкурс принимаются текстовые и видео-вопросы, посвященные строительной отрасли. Оценка работ проводится по трем номинациям:

1. «Самый оригинальный текстовый вопрос».

2. «Самый оригинальный видео-вопрос».

3. «Лучший вопрос об истории строительства».

Лучшие вопросы получат ответы от Председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

Подведение итогов конкурса состоится в июле 2026 года. Победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится в рамках празднования Дня строителя — 2026.

Прием вопросов осуществляется до 16 июля 2026 года включительно через официальную страницу конкурса: http://я-строительбудущего.рф/ в разделе «Конкурс СпросиСтроителя».

 

