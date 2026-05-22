Общественный совет при Минстрое России объявил о старте IX ежегодного конкурса #СпросиСтроителя

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации официально объявляет о начале приема заявок на IX ежегодный конкурс #СпросиСтроителя. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта по популяризации строительных специальностей «Я — строитель будущего!» и включено в план мероприятий Десятилетия детства в Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 6 до 17 лет включительно. На конкурс принимаются текстовые и видео-вопросы, посвященные строительной отрасли. Оценка работ проводится по трем номинациям:

1. «Самый оригинальный текстовый вопрос».

2. «Самый оригинальный видео-вопрос».

3. «Лучший вопрос об истории строительства».

Лучшие вопросы получат ответы от Председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

Подведение итогов конкурса состоится в июле 2026 года. Победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится в рамках празднования Дня строителя — 2026.

Прием вопросов осуществляется до 16 июля 2026 года включительно через официальную страницу конкурса: http://я-строительбудущего.рф/ в разделе «Конкурс СпросиСтроителя».