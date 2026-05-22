В Самаре завершили банкротство алкогольного комбината «Родник»

Банкротство самарского алкогольного комбината «Родник» завершено. Компанию признали несостоятельной в начале 2021 года, тогда же открыли конкурсное производство. Имущество комбината несколько раз выставляли на торги. Арбитражный суд Самарской области установил, что субсидиарную ответственность по долгам компании должны нести пять лиц.

Незадолго до начала банкротства был подписан договор цессии, после чего комбинат передал права требования на поставленную продукцию другой компании. Таким образом из алкокомбината вывели около 3,3 миллиардов рублей.

15 мая в отношении «Родника» завершили конкурсное производство, такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области, пишет Самара-КП.