22 мая в Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие «Профилактика».

По распоряжению начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, предупреждение преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, а также пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

В мероприятиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел, дружинники, казаки, работники частных охранных организаций и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области.