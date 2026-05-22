Самарцы чаще всего берут ипотеку на максимальный срок, но больше половины планируют погасить ее раньше

В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
Лес для туризма: в губернии обсудили, как вести бизнес на землях лесфонда
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
Скорректированы схемы движения транспорта в Самаре
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
Юные экологи Самары готовятся к Всероссийскому детскому экологическому форуму
15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий».
Юная самарская писательница победила в индивидуальной номинации конкурса по творческому письму «Человек читающий»
Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».
В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России»
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
Сохранение дикой природы в условиях роста туризма: эксперты обсудили будущее фауны губернии
В Саратовской области на горнолыжном курорте «Хвалынь» продолжаются соревнования спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».
«Туриада»: команда региона заняла третье место в конкурсе на лучшую разработку туристического маршрута
Финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» состоялся в Самарском академическом театре оперы и балета.
«Умницы и умники»: в Самаре назвали победителей региональной олимпиады 
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Самарцы чаще всего берут ипотеку на максимальный срок, но больше половины планируют погасить ее раньше

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, на какой срок самарцы оформляют ипотеку и как они относятся к досрочному погашению. Оказалось, что наиболее распространенный сценарий — кредит на 20–30 лет: именно такой срок выбрали 60% опрошенных. Еще 26% оформляли ипотеку на 10–20 лет, а до 10 лет — только 14%. 
При этом в реальности большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй самарец (46%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и почти столько же (12%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 3% опрошенных. 

Интересно, что каждый четвертый респондент (28%) уже полностью расплатился с банком.

«Срок ипотеки напрямую влияет на структуру выплат: чем он длиннее, тем ниже ежемесячный платеж и тем комфортнее кредит для семейного бюджета. Но за эту “легкость” заемщик платит повышенной переплатой — проценты начисляются дольше, а итоговая стоимость займа растет. Именно поэтому досрочное погашение действительно помогает сократить переплату, особенно если направлять дополнительные средства на уменьшение срока кредита: в этом случае быстрее снижается основной долг и экономия на процентах становится заметнее. При этом это не всегда единственно верная стратегия. Важно смотреть на этап кредита, текущую ставку и наличие финансовой подушки. Если ипотека уже прошла экватор, эффект от досрочных выплат заметно снижается, а свободные деньги в ряде случаев рациональнее оставить в резерве или направить на вклад. Ипотеку сегодня стоит воспринимать как гибкий финансовый инструмент, которым можно управлять в зависимости от жизненной ситуации», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
21 мая 2026  20:27
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
21 мая 2026  20:14
Губернатор Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский и директор ФРП Роман Петруца провели рабочую встречу
