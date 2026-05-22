Самарцы чаще всего берут ипотеку на максимальный срок, но больше половины планируют погасить ее раньше

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, на какой срок самарцы оформляют ипотеку и как они относятся к досрочному погашению. Оказалось, что наиболее распространенный сценарий — кредит на 20–30 лет: именно такой срок выбрали 60% опрошенных. Еще 26% оформляли ипотеку на 10–20 лет, а до 10 лет — только 14%.

При этом в реальности большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй самарец (46%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и почти столько же (12%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 3% опрошенных.

Интересно, что каждый четвертый респондент (28%) уже полностью расплатился с банком.

«Срок ипотеки напрямую влияет на структуру выплат: чем он длиннее, тем ниже ежемесячный платеж и тем комфортнее кредит для семейного бюджета. Но за эту “легкость” заемщик платит повышенной переплатой — проценты начисляются дольше, а итоговая стоимость займа растет. Именно поэтому досрочное погашение действительно помогает сократить переплату, особенно если направлять дополнительные средства на уменьшение срока кредита: в этом случае быстрее снижается основной долг и экономия на процентах становится заметнее. При этом это не всегда единственно верная стратегия. Важно смотреть на этап кредита, текущую ставку и наличие финансовой подушки. Если ипотека уже прошла экватор, эффект от досрочных выплат заметно снижается, а свободные деньги в ряде случаев рациональнее оставить в резерве или направить на вклад. Ипотеку сегодня стоит воспринимать как гибкий финансовый инструмент, которым можно управлять в зависимости от жизненной ситуации», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.