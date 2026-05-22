Новый мотосезон в Самаре откроют 23 мая

23 мая в Самаре состоится открытие мотосезона — в этом году оно станет частью двухдневного фестиваля-выставки «ТурПритяжение».

Мотоколонна начнет свое движение в 12:00 от ТРК «Московский» (18 км Московского шоссе, 25С) и финиширует на парковке ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5). Принять участие в заезде могут все желающие мотоциклисты без предварительной регистрации. Организатором является директор Самарского отделения МотоКлуб H.O.G Россия при поддержке администрации города Самары.

В рамках культурно-спортивной программы фестиваля «ТурПритяжение» в 13:00 и в 14:10 состоится мотоджимхана с показательными заездами профессиональных мотоциклистов и показательные бои от Федерации бокса города Самары.