Установлен новый рекорд по числу поднявшихся на Эверест за один день альпинистов

Рекордные 274 альпиниста поднялись на Эверест в среду, что является самым высоким показателем, достигшим вершины с южной стороны горы за один день, сообщает CNN, ссылаясь на представителя непальского туристического агентства.

Это почти на 50 человек больше, чем предыдущий рекорд в 223 человека, установленный 22 мая 2019 года, хотя в тот день общее число было выше, потому что некоторые альпинисты достигли вершины с северной стороны горы в Тибете, отмечает CNN. Согласно сообщениям, в этом году Китай не выдавал разрешений на восхождение по северной стороне, пишет МК.

Все альпинисты, кроме одного, достигли вершины с помощью гидов-шерпов и с использованием дополнительного баллонного кислорода. Эквадорский альпинист Марсело Сеговия совершил восхождение самостоятельно и без кислорода, пишет The Guardian.

На протяжении многих лет переполненность людьми была растущей проблемой на Эвересте, и на одной печально известной фотографии 2019 года, сделанной альпинистом Нирмалом Пурджой, изображена длинная очередь альпинистов, столпившихся на открытом гребне в ожидании восхождения на вершину. В то время он сказал CNN, что в очереди на самый верх в районе, известном как “зона смерти”, стояло около 320 человек.

Эксперты по альпинизму часто критикуют Непал за то, что он допускает на гору большое количество альпинистов, что иногда приводит к рискованным заторам или длинным очередям в “зоне смерти” под вершиной, где уровень естественного кислорода ниже того, который необходим для выживания человека, отмечает The Guardian.

