В рамках ОПМ «Профилактика» на патрулирование парков и улиц города Самары вышли кавалерийские подразделения городского УМВД России.
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по ряду адресов в Самаре.
В четверг, 21 мая на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре состоялась встреча «Туризм и рекреация на землях лесного фонда», организованная Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.
До 3 июня в Самаре полностью перекрыто движение транспорта по улице Гая, от жилого дома № 36 до улицы Революционной. Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров.
20 мая глава города Самары Иван Носков встретился с обучающимися Самарского областного детского эколого-биологического центра.
15 мая 2026 года эксперты Российской государственной библиотеки (знаменитой «Ленинки») назвали лучшую работу в индивидуальной номинации Первого Всероссийского конкурса по творческому письму «Человек читающий».
Победители будут представлять Самарскую область на IX Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026».
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная природоохранной деятельности и сохранению диких животных региона.
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Установлен новый рекорд по числу поднявшихся на Эверест за один день альпинистов

Рекордные 274 альпиниста поднялись на Эверест в среду, что является самым высоким показателем, достигшим вершины с южной стороны горы за один день, сообщает CNN, ссылаясь на представителя непальского туристического агентства.

Это почти на 50 человек больше, чем предыдущий рекорд в 223 человека, установленный 22 мая 2019 года, хотя в тот день общее число было выше, потому что некоторые альпинисты достигли вершины с северной стороны горы в Тибете, отмечает CNN. Согласно сообщениям, в этом году Китай не выдавал разрешений на восхождение по северной стороне, пишет МК.

Все альпинисты, кроме одного, достигли вершины с помощью гидов-шерпов и с использованием дополнительного баллонного кислорода. Эквадорский альпинист Марсело Сеговия совершил восхождение самостоятельно и без кислорода, пишет The Guardian.

На протяжении многих лет переполненность людьми была растущей проблемой на Эвересте, и на одной печально известной фотографии 2019 года, сделанной альпинистом Нирмалом Пурджой, изображена длинная очередь альпинистов, столпившихся на открытом гребне в ожидании восхождения на вершину. В то время он сказал CNN, что в очереди на самый верх в районе, известном как “зона смерти”, стояло около 320 человек.

Эксперты по альпинизму часто критикуют Непал за то, что он допускает на гору большое количество альпинистов, что иногда приводит к рискованным заторам или длинным очередям в “зоне смерти” под вершиной, где уровень естественного кислорода ниже того, который необходим для выживания человека, отмечает The Guardian.

В центре внимания
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
21 мая 2026  20:27
В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
21 мая 2026  20:14
