Раздел имущества супруги из Новокуйбышевска проводили под присмотром приставов

Супруги из г. Новокуйбышевска решили разойтись, однако поделить совместно нажитое имущество мирно не вышло. Согласно вынесенному судебному решению от бывшей жены житель Самарской области должен был получить автомобиль и домашний кинотеатр. Однако женщина добровольно отдавать транспортное средство бывшему возлюбленному не захотела.

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должницу о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о мерах принудительного воздействия. Несмотря на полученные предупреждения, женщина присужденное экс-супругу имущество так ему и не передала. В результате в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а на транспортное средство наложен запрет на регистрационные действия.

Принятые судебными приставами меры побудили должницу исполнить решение суда и передать бывшему мужу принадлежащий ему автомобиль и домашний кинотеатр.