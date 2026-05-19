У должницы по алиментам в Самаре арестовали японский автомобиль за долг в 1,5 млн

Жительница г. Самары уклонялась от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность в 1,5 миллиона рублей. Сотрудником Службы было установлено, что должница является владелицей автомобиля «Mitsubishi Galant», но скрывает его от судебных приставов, во избежания ареста.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено место нахождения автомобиля. Оказалось, что женщина держала его на одной из автостоянок города. Установив, где находится транспортное средство, судебные приставы составили в отношении иномарки акт описи и ареста и передали специализированной организации на ответственное хранение.

Теперь должнице предстоит либо погасить имеющуюся задолженность по алиментам в 1,5 миллиона рублей, либо попрощаться с транспортным средством, которое будет отправлено на торги.