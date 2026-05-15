Самарчанка компенсировала ущерб, причиненный преступлением, после ареста авто

Жительница г. Самары, участвовавшая в мошеннической схеме по продаже квартиры, принадлежащей муниципалитету, нанесла бюджету ущерб в размере почти 600 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с женщины компенсацию.

В связи тем, что к погашению задолженности она так и не приступила, сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей. Также судебными приставами была получена информация, что должница владеет автомобилем «Nissan Qashqai». Транспортное средство было объявлено в розыск.

Сотрудниками отделения судебных приставов по исполнительному розыску в ходе разыскных мероприятий было установлено место, где должница паркует свой кроссовер. Так как к погашению задолженности женщина так и не преступила, в отношении ее транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Хозяйку авто предупредили, что автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности.

Перспектива расстаться с иномаркой побудила должницу полностью выплатить всю сумму долга, включая исполнительский сбор.