В Сызрани мужчина расплатился за покупки чужой банковской картой

В апреле текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила потере банковской карты и списании с неё денежных средств за покупки, которые она не совершала.

Полицейские запросили выписку по расчетному счету заявительницы, выяснили в каком магазине расплачивались утерянной банковской картой.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (Хищение денежных средств с банковского счета), возбуждено уголовное дело.

Полицейские распространили ориентировку с приметами разыскиваемого среди личного состава, направили в организации правоохранительной направленности.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения.

Был одет: спортивные штаны темного цвета, ветровка с капюшоном темного цвета, серые кроссовки.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846-4)33-38-66, 8(999)701-45-23 или 112. Конфиденциальность гарантирована.