Две трети жителей Самары регулярно продают лишние вещи

Специалисты "Авито" изучили практику продажи личных вещей среди жителей Самары. Первая продажа чаще всего совершается во взрослом возрасте, а средний доход от неё составляет 1 900 рублей.

Когда и как продают вещи

Большинство самарцев (79%) хотя бы однажды продавали вещи. Женщины делают это чаще мужчин. Первая продажа у большинства (43%) происходит после 23 лет. Остальные: 17% — в студенчестве, а 38% — в подростковом возрасте. Самая распространённая первая продаваемая вещь — одежда (18%) или техника (17%). Мужчины чаще продают технику (34%), а женщины — одежду (33%). Помимо этого, 14% продавали книги и учебные пособия, 10% — косметику, а 7% — цифровые товары.

Большинство (30%) находят первого покупателя через знакомых, 27% — через сайты объявлений, 11% продают на рынках или ярмарках, а 11% — во дворах или школах.

Финансовые итоги и траты

Средний доход от первой продажи составляет 1 900 рублей. У 42% сумма не превышает 500 рублей, у 19% — от 500 до 1 000 рублей, у 14% — от 1 000 до 3 000 рублей, у 18% — от 3 000 до 5 000 рублей, у 5% — от 5 000 до 10 000 рублей, у 2% — более 10 000 рублей.

Опрошенные по-разному распоряжались деньгами. Женщины чаще покупали одежду, обувь или аксессуары (22% против 12% у мужчин), а также сладости или фастфуд (17% против 12%). Молодёжь от 18 до 24 лет предпочитала именно этот вариант. Мужчины тратили первый доход на развлечения (18% против 14% у женщин) или откладывали его на технику (18% против 6%). Ещё 12% направляли деньги на будущее дело, среди женщин таких 9%.

Повторные продажи

Почти две трети (64%) продолжили продавать вещи после первой сделки. 23% делают это постоянно, а 41% — время от времени. 25% уже продали несколько вещей и не исключают повторных продаж.