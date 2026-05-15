ГЖИ Самарской области взяла на особый контроль вопросы безопасности газового оборудования в многоквартирных домах

Государственная жилищная инспекция Самарской области по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева провела совещание с газораспределительными и управляющими компаниями. По состоянию на 4 мая 2026 года в регионе было отключено от газоснабжения 168 квартир, на текущий момент эта цифра сократилась до 90. Каждый случай находится под контролем инспекции.

Поводом для усиления контроля стали недавние инциденты с отравлением угарным газом. Анализ показал, что основные причины отключений — отсутствие тяги в дымоходах, истекший срок службы оборудования, недопуск специалистов для техобслуживания (ТО) и самовольная замена плит или колонок. Особую тревогу вызывают ситуации, когда абонент не заключил договор на ТО внутриквартирного газового оборудования/внутридомового газового оборудования (ВКГО/ВДГО) либо препятствует работе газовиков.

Для жителей это означает прозрачный контроль: ГЖИ фиксирует каждое отключение и добивается его устранения. Механизм прост — собственники обязаны обеспечивать доступ к вентиляции и дымоходам, своевременно менять изношенные приборы. Сокращение числа отключенных квартир с 168 до 90 доказывает эффективность совместной работы служб. Государственная жилищная инспекция еженедельно публикует актуальные данные об отключениях в официальных соцсетях.

«Ситуация находится под пристальным вниманием инспекции. Каждое отключение — объект детального контроля. Наша цель — не оставить без внимания ни одного обращения и при этом неукоснительно соблюсти права каждого жителя. Работа ведется, и позитивная динамика сокращения числа отключенных квартир — прямое тому подтверждение», — прокомментировал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

ГЖИ Самарской области призывает жителей не препятствовать работе специалистов. Оперативная информация об отключениях доступна по ссылкам в соцсетях ведомства.