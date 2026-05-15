В Самаре проходит Общее собрание Ассоциации городов Поволжья

15 мая в Самаре проходит Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. В нем принимают участие руководители и представители 32 городов, входящих в Ассоциацию, представители общероссийских и межрегиональных ассоциаций муниципальных образований, эксперты и представители СМИ. От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников приветствовал помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Алексей Симонов. Он подчеркнул ключевую роль муниципалитетов в развитии территорий, а также отметил важность работы органов местного самоуправления в предвыборный период.

«В сентябре этого года, кроме избрания депутатов Госдумы, пройдут порядка 500 избирательных кампаний регионального и местного уровней, по результатам которых будет замещено более 4,6 тыс. мандатов. В их числе — выборы депутатов представительных органов четырех административных центров: Уфа, Саранск, Пермь и Саратов. Массовые муниципальные кампании состоятся в Мордовии, Кировской и Саратовской областях. Органы местного самоуправления играют существенную роль в подготовке и проведении выборов, а также в информировании жителей», – отметил помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов.

Общее собрание провел заместитель председателя Ассоциации городов Поволжья, глава города Самары Иван Носков.

«Ассоциация была создана в далеком уже 1998 году именно в нашем городе, и в этом году она вернулась в Самару. За это время многое изменилось, Ассоциация пополнилась новыми городами, кардинально изменилась повестка. Но неизменно муниципалитеты собираются, обмениваются опытом, обсуждают перспективы развития городов и выходят с предложениями по изменению законодательства. Ассоциация стала реальной силой, особенно сейчас, когда развитию каждого муниципалитета уделяет особое внимание Президент РФ Владимир Владимирович Путин. При поддержке полномочного представителя Президента Игоря Анатольевича Комарова Ассоциация активизировала свою работу и сегодня способна решать многие насущные задачи городов Поволжья», – сказал заместитель председателя Ассоциации городов Поволжья, глава города Самары Иван Носков.

В рамках Общего собрания члены Ассоциации городов Поволжья обсудили вопросы устойчивого развития муниципалитетов. В центре внимания — сохранение и восстановление объектов культурного наследия, цифровизация управления и работа органов местного самоуправления в условиях специальной военной операции. В повестку также вошли итоги работы Ассоциации за 2025 год и планы на 2026 год.

Проекты решений по каждому из вопросов с учетом рассмотренных на заседании предложений будут доработаны и направлены в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, а также руководителям профильных Комитетов Государственной Думы, в Совет Федерации и Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.

Отметим, также члены Ассоциации городов Поволжья примут участие в обзорной экскурсии по историческому центру Самары, побывают в учреждениях культуры и по традиции высадят Аллею городов Поволжья из 32 деревьев — по числу городов, входящих в Ассоциацию.