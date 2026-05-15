Дом Печати в Самаре хотят приобрести в муниципальную собственность

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях задали вопрос о дальнейшей судьбе Дома Печати. В частности, они поинтересовались, планируют ли власти судиться с его собственником.

- По отношению к собственнику Дома печати, каковым в настоящее время является юридическое лицо, принимались меры в рамках имеющихся полномочий. Учитывая, что принимаемые меры, не разрешили сложившуюся проблему, администрация Октябрьского района обратилась непосредственно в администрацию Самары с просьбой рассмотреть возможность и целесообразность приобретения земельного участка и располагающихся на нем строений в муниципальную собственность, - ответили 14 мая 2026 года в администрации Октябрьского района Самары.

Здание расположено проспекте Карла Маркса, 201. Объект не функционирует с 2009 года, пишет СитиТрафик