Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из ПФО.
Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
На региональном этапе проекта ПФО «МолоТ» прошли соревнования по шахматам. Турнир состоялся на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
«МолоТ»: на региональном этапе прошли соревнования по шахматам
21 мая 2026 года в 14.00 в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край».
В Самаре состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край»
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
IT-компании Самарской области могут принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) совместно с Минцифры России объявил о старте второго в 2026 году конкурсного отбора в акселератор Спринт 2.0. Бесплатная программа поддержки ИТ-проектов реализуется по национальному проекту «Экономика данных» и направлена на развитие российских цифровых решений.

Спринт 2.0 — это трёхмесячная акселерационная программа для технологических компаний, разрабатывающих отечественные ИТ-продукты и сервисы. В основе программы — методология ФРИИ и опыт акселерации более двух тысяч проектов. Главный акцент сделан на практической работе с трекерами: эксперты помогают командам выявить ограничения роста, доработать продукт, выстроить системные продажи и масштабировать бизнес.

К участию приглашаются российские компании, создающие решения для замещения зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Для региональных участников предусмотрен онлайн-формат прохождения программы.

За 2021–2025 годы ФРИИ провёл 13 конкурсных отборов и завершил акселерацию более 640 проектов. Многие выпускники программы смогли вырасти из стартапов в устойчивые технологические компании и выйти на крупных заказчиков.

Для участия в конкурсном отборе компания должна соответствовать нескольким требованиям: быть зарегистрированным юридическим лицом, иметь команду не менее двух человек, обладать необходимыми ресурсами для прохождения трёхмесячной акселерации, а также разрабатывать проект с уровнем готовности технологии не ниже пятого — то есть иметь минимально жизнеспособный продукт.

Подать заявку на участие можно дистанционно до 10 июня 2026 года включительно на официальном сайте акселератора. Старт программы запланирован на сентябрь 2026 года.

Подробнее об условиях участия и программе акселератора — на сайте Спринт 2.0

 

