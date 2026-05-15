IT-компании Самарской области могут принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) совместно с Минцифры России объявил о старте второго в 2026 году конкурсного отбора в акселератор Спринт 2.0. Бесплатная программа поддержки ИТ-проектов реализуется по национальному проекту «Экономика данных» и направлена на развитие российских цифровых решений.
Спринт 2.0 — это трёхмесячная акселерационная программа для технологических компаний, разрабатывающих отечественные ИТ-продукты и сервисы. В основе программы — методология ФРИИ и опыт акселерации более двух тысяч проектов. Главный акцент сделан на практической работе с трекерами: эксперты помогают командам выявить ограничения роста, доработать продукт, выстроить системные продажи и масштабировать бизнес.
К участию приглашаются российские компании, создающие решения для замещения зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Для региональных участников предусмотрен онлайн-формат прохождения программы.
За 2021–2025 годы ФРИИ провёл 13 конкурсных отборов и завершил акселерацию более 640 проектов. Многие выпускники программы смогли вырасти из стартапов в устойчивые технологические компании и выйти на крупных заказчиков.
Для участия в конкурсном отборе компания должна соответствовать нескольким требованиям: быть зарегистрированным юридическим лицом, иметь команду не менее двух человек, обладать необходимыми ресурсами для прохождения трёхмесячной акселерации, а также разрабатывать проект с уровнем готовности технологии не ниже пятого — то есть иметь минимально жизнеспособный продукт.
Подать заявку на участие можно дистанционно до 10 июня 2026 года включительно на официальном сайте акселератора. Старт программы запланирован на сентябрь 2026 года.
