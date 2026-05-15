Команда Самарской области готовится к участию в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада-2026»

В Самаре на базе «Чайка» проходят учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».

Ежегодная «Туриада» в этом году состоится в 13-й раз и пройдет с 19 по 23 мая на базе горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области.

«Туриада» проводится по инициативе полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. Спортивно-туристский лагерь — уникальный формат молодежного проекта, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу, комплексное развитие спортивного, краеведческого и познавательного туризма.

Привлечение молодых людей к занятиям активными видами спорта отвечает целям государственной программы «Спорт России».

В составе сборной Самарской области в «Туриаде» примут участие 45 человек. Это спортсмены - участники соревнований по водному, велосипедному и пешему туризму, а также студенты колледжей, обучающиеся на специальностях, связанных с развитием туризма.