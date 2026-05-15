Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из ПФО.
На региональном этапе проекта ПФО «МолоТ» прошли соревнования по шахматам. Турнир состоялся на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
21 мая 2026 года в 14.00 в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край».
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
Эксперт назвала безопасную дозу клубники для употребления

Клубника появляется на прилавках Кубани раньше, чем в других регионах России. В беседе с «Краснодарскими известиями» эксперт Екатерина Гузман рассказала, сколько этой ягоды можно употреблять без вреда для организма.

Как заметила собеседница издания, клубника считается низкокалорийным продуктом с высокой пищевой ценностью. Она указала, что в 100 граммах этих ягод содержится около 30–35 килокалорий. Эксперт обратила внимание на то, что клубника богата витамином С, фолатами, калием, пищевыми волокнами и антиоксидантами, которые, в частности, участвуют в снижении воспалительных процессов, поддерживают здоровье сосудов и микробиоты кишечника.

Оптимальной порцией для взрослого человека Гузмана назвала 200–300 граммов клубники в день, тогда как детям рекомендуется давать 100–150 граммов, начиная с небольших порций.

Эксперт предупредила, что переедание может вызвать покраснение кожи, зуд, высыпания или ощущение жара, что чаще всего связано не с аллергией, а с избытком продукта после длительного перерыва в употреблении ягод. Собеседница издания добавила, что большие порции клубники способны вызвать изжогу, вздутие и дискомфорт у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пишет МК. 

