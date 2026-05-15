Эксперт назвала безопасную дозу клубники для употребления

Клубника появляется на прилавках Кубани раньше, чем в других регионах России. В беседе с «Краснодарскими известиями» эксперт Екатерина Гузман рассказала, сколько этой ягоды можно употреблять без вреда для организма.

Как заметила собеседница издания, клубника считается низкокалорийным продуктом с высокой пищевой ценностью. Она указала, что в 100 граммах этих ягод содержится около 30–35 килокалорий. Эксперт обратила внимание на то, что клубника богата витамином С, фолатами, калием, пищевыми волокнами и антиоксидантами, которые, в частности, участвуют в снижении воспалительных процессов, поддерживают здоровье сосудов и микробиоты кишечника.

Оптимальной порцией для взрослого человека Гузмана назвала 200–300 граммов клубники в день, тогда как детям рекомендуется давать 100–150 граммов, начиная с небольших порций.

Эксперт предупредила, что переедание может вызвать покраснение кожи, зуд, высыпания или ощущение жара, что чаще всего связано не с аллергией, а с избытком продукта после длительного перерыва в употреблении ягод. Собеседница издания добавила, что большие порции клубники способны вызвать изжогу, вздутие и дискомфорт у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пишет МК.