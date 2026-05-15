Рязанскую область ночью атаковали почти сто беспилотников

Рязанскую область ночью 15 мая атаковали 99 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью территорию Рязанской области атаковали 99 вражеских дронов», — написал он.

По его словам, не удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка.

«Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», — указал Малков.

Как отметил глава области, в двух пострадавших домах Рязани и на территории предприятия еще ликвидируют последствия атаки. В ближайшее время начнется восстановление поврежденных домов. Кроме того, в нескольких многоквартирных домах выбило окна, оценивается материальный ущерб.

Глава Рязанской области заявил, что решил выплатить пострадавшим и семьям, чьих родных спасти не удалось, денежную компенсацию.

Тем временем в оперативном штабе региона сообщили, что в Рязани спасатели локализовали пожар на территории промышленного предприятия, который возник в результате атаки БПЛА, пишет Газета.