За день в Самарской области сбили троих пешеходов

14 мая на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек, двое погибли.

Так, в Кинеле в 14:30 34-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался задним ходом по улице Украинской со стороны улицы 50 лет Октября в направлении автодороги «Кинель – Богатое – Борское». В пути следования, напротив дома №30, не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 65-летнюю женщину, стоящую на территории, прилегающей к магазину. Пешеход самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, откуда была отпущена после оказания помощи.

В 19:30 45-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Verso, двигался по улице Базарной в Ленинском районе Самары. В пути следования, при повороте налево на улицу Коммунистическую в направлении улицы Аксакова, допустил наезд на 55-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход госпитализирован.

А в Центральном районе Тольятти прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили: в 12:55 77-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по улице Горького со стороны улицы Победы в направлении улицы Ленина. В пути следования, возле дома №84, допустил наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирована.