10-летний пассажир автомобиля Lifan пострадал в ДТП в Самаре

13 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:05 в Красноглинском районе города Самары. 42-летняя женщина-водитель, управляя транспортным средством Renault Megane, двигалась по 4-му кварталу в пос. Береза, со стороны ул. Аэропорт. В пути следования, при совершении манёвра левого поворота на Аэропортовское шоссе, возле дома № 25, не уступила дорогу и допустила столкновение с транспортным средством Lifan 214813, под управлением 27-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. 10-летний пассажир автомобиля Lifan с места ДТП доставлен в медицинское учреждение.