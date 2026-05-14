В Самарской области продолжается приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Подать свой социальный проект можно до 24 мая 2026 года на сайте премия.мывместе.рф.

Один из примеров таких инициатив — экологическое движение «Широко шагая» из Самарской области. Его руководитель Елена Жменёва в прошлом году стала победителем регионального этапа Премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Устойчивое будущее». Сегодня вокруг проекта уже объединились около 120 активистов.

Движение появилось в 2023 году после победы проекта в грантовом конкурсе Росмолодёжи. Сейчас команда проводит экологические походы и уборки природных территорий, организует мастер-классы для школьников и студентов, участвует в природоохранных акциях и выпускает собственные методические материалы.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ поддерживает проекты в сфере добровольчества, экологии, помощи людям, развития территорий и гражданских инициатив. Участвовать могут жители старше 14 лет, НКО, образовательные организации, компании, журналисты и представители медиасферы.

В Самарской области Премия #МЫВМЕСТЕ остаётся одной из ключевых площадок поддержки социальных инициатив, добровольческих проектов и общественных практик. Работа по развитию добровольчества и гражданской активности в регионе ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Церемония награждения победителей Премии ежегодно проводится в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в городе Москва, при личном участии Президента Российской федерации – Владимира Владимировича Путина.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области