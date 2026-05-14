У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы

Ленинский районный суд Самары постановил обратить в доход государства имущество бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Активы пойдут в счёт погашения штрафа почти в 294 млн рублей, назначенного экс-генералу по делу о коррупции.

В перечень изъятого имущества вошли несколько квартир в Самарской области, недвижимость в Уфе, а также земельный участок в Башкирии. Кроме того, у бывшего руководителя ведомства конфискуют автомобили Lexus и Chevrolet Niva.

Отдельно в материалах дела упоминается коллекция дорогостоящих наручных часов. По оценкам, её стоимость составляет около 11 млн рублей.

Ранее суд также лишил Олега Бойко звания генерал-майора внутренней службы и запретил ему занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на восемь лет.

Напомним, 13 мая 2026 года бывшего начальника регионального ГУ МЧС признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф, пишет Самара-АиФ.