233,8 тысячи самарцев живут ниже порога бедности в 16 706 рублей в месяц

Росстат опубликовал новое исследование, в котором определил официальные границы бедности для субъектов Российской Федерации, пишет Самара-МК.

Ведомство также разъяснило, какой уровень дохода в Самарской области позволяет отнести гражданина к категории малоимущих.

По России в целом черта бедности установлена на отметке 16 903 рубля в месяц на человека. За год этот норматив увеличился на 1 351 рубль.

При этом дифференциация по социально-демографическим группам сохраняется: для трудоспособного населения порог составляет 18 311 рублей, для детей — 16 621 рубль, для пенсионеров — 13 947 рублей.

Региональная диспропорция значительна: максимальное значение зафиксировано в Камчатском крае — 32 280 рублей, минимальное — в Республике Мордовия, где граница проходит на уровне 13 447 рублей. В Москве планка достигла 25 872 рублей, в Санкт-Петербурге — 17 601 рубля.

Для Самарской области официальный порог бедности установлен в размере 16 706 рублей в месяц. За 12 месяцев показатель вырос на 1 503 рубля.

По группам населения значения следующие: трудоспособные — 18 518 рублей, дети — 16 500 рублей, пенсионеры — 13 333 рубля.

По итогам 2025 года за чертой бедности в России проживают 9,7 миллиона человек, или 6,7% от общей численности населения.

Для сравнения: десятилетием ранее этот показатель составлял 13,5%, или 19,8 миллиона граждан.

В Самарской области количество малоимущих по результатам 2025 года достигло 233,8 тысячи человек — это 7,5% жителей региона.

В 2015 году доля бедных составляла 13,1%, или 422,4 тысячи человек. Таким образом, за десять лет регион сократил численность населения с доходами ниже прожиточного минимума почти вдвое.