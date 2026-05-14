В преддверии Дня Победы коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области присоединился к памятным мероприятиям, посвящённым 81 годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Специалисты «РКС-Самара» несколько дней работают над устранением сложного технологического отказа в трубах канализации в Кировском районе. 
В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии.
Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании.
16 мая у филиала Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие футбольного мурала - нового арт‑объекта, который украсит наш город.
15 мая с 18:00 до 19:30 на Софийской набережной Самары состоится концерт «Волжская мелодия».
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
233,8 тысячи самарцев живут ниже порога бедности в 16 706 рублей в месяц

Росстат опубликовал новое исследование, в котором определил официальные границы бедности для субъектов Российской Федерации, пишет Самара-МК.

Ведомство также разъяснило, какой уровень дохода в Самарской области позволяет отнести гражданина к категории малоимущих.

По России в целом черта бедности установлена на отметке 16 903 рубля в месяц на человека. За год этот норматив увеличился на 1 351 рубль.

При этом дифференциация по социально-демографическим группам сохраняется: для трудоспособного населения порог составляет 18 311 рублей, для детей — 16 621 рубль, для пенсионеров — 13 947 рублей.

Региональная диспропорция значительна: максимальное значение зафиксировано в Камчатском крае — 32 280 рублей, минимальное — в Республике Мордовия, где граница проходит на уровне 13 447 рублей. В Москве планка достигла 25 872 рублей, в Санкт-Петербурге — 17 601 рубля.

Для Самарской области официальный порог бедности установлен в размере 16 706 рублей в месяц. За 12 месяцев показатель вырос на 1 503 рубля.

По группам населения значения следующие: трудоспособные — 18 518 рублей, дети — 16 500 рублей, пенсионеры — 13 333 рубля.

По итогам 2025 года за чертой бедности в России проживают 9,7 миллиона человек, или 6,7% от общей численности населения.

Для сравнения: десятилетием ранее этот показатель составлял 13,5%, или 19,8 миллиона граждан.

В Самарской области количество малоимущих по результатам 2025 года достигло 233,8 тысячи человек — это 7,5% жителей региона.

В 2015 году доля бедных составляла 13,1%, или 422,4 тысячи человек. Таким образом, за десять лет регион сократил численность населения с доходами ниже прожиточного минимума почти вдвое.

Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
