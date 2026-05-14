В Самаре 21 мая начнётся суд по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова

Самарский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой.

По данным суда, на первое заседание будет этапирована их дочь Людмила Тархова, которая проходит потерпевшей по делу и отбывает наказание в колонии по другому приговору.

По версии следствия, в организации и совершении убийства обвиняются внучка погибших Екатерина Тархова, а также Дмитрий и Светлана Метревели. Двое последних находятся за рубежом и объявлены в международный розыск. Также по делу проходит 79-летняя Таисия Киселёва, которой вменяют пособничество в продаже имущества погибшей.

Суд планирует допросить десятки свидетелей и специалистов. Первые заседания назначены на 21 и 22 мая, пишет Самара-МК.