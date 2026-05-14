В Самарской области подростков задержали за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа

Я нашел ошибку
Главные новости:
В преддверии Дня Победы коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области присоединился к памятным мероприятиям, посвящённым 81 годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Специалисты регионального Роскадастра приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая
Специалисты «РКС-Самара» несколько дней работают над устранением сложного технологического отказа в трубах канализации в Кировском районе. 
«РКС-Самара» прочищают сеть канализации, засыпанную строительным мусором
В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии.
«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти
Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании.
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП
16 мая у филиала Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие футбольного мурала - нового арт‑объекта, который украсит наш город.
В Самаре состоится открытие нового арт-объекта - футбольного мурала
15 мая с 18:00 до 19:30 на Софийской набережной Самары состоится концерт «Волжская мелодия».
Музыкальный сезон на открытых площадках стартует в Самаре
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.34
-0.45
EUR 85.9
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области подростков задержали за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа

177
В Самарской области подростков задержали за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к совершению поджога железнодорожного трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В ходе проведенных сотрудниками УФСБ комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены и задержаны двое несовершеннолетних жителей республики Татарстан. В ходе опроса подозреваемые подтвердили факт совершения ими указанного преступления по заданию неизвестного лица, связь
с которым они поддерживали посредством мессенджера «Telegram».
За поджег объекта транспортной инфраструктуры злоумышленникам было обещано денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

Центральным МСУТ СК РФ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2. ст.205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи за данное преступление составляет 20 лет лишения свободы.

Обоим фигурантам решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
567
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
494
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
341
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1782
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
810
Весь список