В Самарской области подростков задержали за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к совершению поджога железнодорожного трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В ходе проведенных сотрудниками УФСБ комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены и задержаны двое несовершеннолетних жителей республики Татарстан. В ходе опроса подозреваемые подтвердили факт совершения ими указанного преступления по заданию неизвестного лица, связь

с которым они поддерживали посредством мессенджера «Telegram».

За поджег объекта транспортной инфраструктуры злоумышленникам было обещано денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

Центральным МСУТ СК РФ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2. ст.205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи за данное преступление составляет 20 лет лишения свободы.

Обоим фигурантам решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.