В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару

12 мая 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:45 в Промышленном районе г. Самары. 37-летний водитель, управляя автомобилем Škoda Octavia, в районе дома № 99 по ул. Победы, допустил наезд на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару. С места ДТП водитель средства индивидуальной мобильности доставлена в лечебное учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.