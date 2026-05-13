В Госдуме подготовят отдельный законопроект о критериях трудовых отношений

В Госдуме решили не смешивать тему сверхурочной работы и борьбу с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.

Поправки в Трудовой кодекс с критериями трудовых отношений будут внесены в Госдуму отдельным законопроектом. Об этом порталу « Самозанятость.онлайн » сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Изначально предполагалось, что изменения войдут во второе чтение законопроекта о сверхурочной работе. Однако в ходе заседания профильного комитета депутаты решили от этой идеи отказаться.

«Это нужно для того, чтобы мы, во-первых, не смешивали трудовые правоотношения с гражданско-правовыми, а также потому что нам необходимо все же доработать отдельные новеллы именно этих поправок», – пояснила Бессараб.

По ее словам, документ требует дополнительного согласования.

«Мы решили с коллегами, что будем вносить его отдельным законопроектом. В целом нас поддерживают, но период согласования требуется», – сказала депутат.

В Госдуме рассчитывают, что законопроект удастся внести на рассмотрение до конца июля.

Речь идет о расширении критериев трудовых отношений, которые сегодня закреплены в статье 15 Трудового кодекса. Авторы инициативы предлагают прямо прописать признаки, при которых работодатели не смогут подменять трудовой договор другими форматами оформления – например, гражданско-правовыми договорами или переводом сотрудников в статус самозанятых.

«Мы предлагаем ряд признаков трудовых отношений, при которых невозможно подменять трудовые договоры любыми договорами иного характера, в том числе, допустим, гражданско-правового характера, когда гражданин переходит в статус самозанятого», – отметила Бессараб.

Среди признаков, которые предлагается учитывать, – график рабочего времени организации, система подчинения и фактический контроль со стороны заказчика.

При этом сама дискуссия вокруг поправок уже вышла за рамки формальных критериев трудовых отношений.

На рынке все чаще обсуждают проблему так называемого «серого аутсорсинга» – ситуаций, когда работников формально оформляют через подрядчиков или посредников, но фактически они работают внутри компании-заказчика по ее графику и под ее управлением.

Именно вокруг этой зоны сейчас и возникает главный конфликт. Сам по себе аутсорсинг остается нормальным и востребованным инструментом для бизнеса. Проблема – в серых схемах, когда под видом аутсорсинга фактически скрываются трудовые отношения, а работники теряют социальные гарантии и защиту.

Именно против такого «серого аутсорсинга» сейчас и пытается выстраиваться новое регулирование. Бизнесу по-прежнему нужны гибкие модели привлечения персонала, особенно в логистике, ритейле и сервисных отраслях. Но рынок постепенно подталкивают к более прозрачным правилам.

Поэтому вопрос разграничения легального аутсорсинга и скрытого заемного труда постепенно становится одной из ключевых тем для рынка занятости.

Руководитель портала «Самозанятость.онлайн», эксперт Координационного центра при Правительстве РФ Арсений Беленький, прокомментировал инициативу:

«Этот законопроект – давно ожидаемый шаг к правовой определенности. Режим самозанятости должен оставаться инструментом для тех, кто действительно хочет работать гибко и независимо. На нашем портале мы часто получаем от самозанятых вопросы, связанные с трудовыми отношениями, – а значит эта тема продолжает беспокоить людей, работающих на себя. Четкие и недвусмысленные критерии трудовых отношений должны стать защитой и для наемных работников, и для добросовестных самозанятых. Чем прозрачнее правила игры, тем меньше рисков, что некорректное использование статуса подорвет доверие к режиму в целом».