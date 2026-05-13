Вячеслав Федорищев вынес замечания трем главам муниципальных районов за недостаточную подготовку к пожароопасному сезону

Глава региона вынес замечания трем главам муниципальных районов за недостаточную подготовку к пожароопасному сезону — с 15 апреля в Самарской области действует особый противопожарный режим.

Приоритетом подготовки к празднику «Последний звонок», который состоится 26 мая, с учетом оперативной обстановки будет безопасность.

«В нем примут участие около 12 тыс. выпускников. На первом месте — обеспечение безопасности. Поручил профильному ведомству довести до родителей всю необходимую информацию, чтобы алгоритмы действий были предельно понятны», — подчеркнул губернатор.

Также на оперативном совещании шла речь о благоустройстве территорий.

«Ведем работу по нескольким проектам, включая «Формирование комфортной городской среды». Ранее договаривались менять подходы. Сегодня заслушал доклады. Вижу снижение темпов, сокращение количества заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Это недопустимо. В этом году планируем подать 7 проектов, в их числе и повторные. Частично разобрали: качественно проработанных нет. Халатность здесь недопустима. От качества заявок прямо зависит федеральная поддержка региона. Поручил к следующему совещанию подготовить информацию по комплексному благоустройству. Комплексное — это когда жителям все наглядно показано», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» поручил оказать полное сопровождение в решении вопроса, включая юридическую поддержку, жителям СНТ «Студеный овраг» в Кировском районе Самары, которые опасаются изъятия земельных участков и потери жилья.

«Оставлять людей один на один с их проблемами нельзя», — распорядился глава региона.