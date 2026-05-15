Награждены лауреаты премии Правительства РФ в области качества 2025 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из ПФО.
Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
На региональном этапе проекта ПФО «МолоТ» прошли соревнования по шахматам. Турнир состоялся на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
«МолоТ»: на региональном этапе прошли соревнования по шахматам
21 мая 2026 года в 14.00 в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край».
В Самаре состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край»
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.2
EUR 86.29
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Награждены лауреаты премии Правительства РФ в области качества 2025 года

207
Награждены лауреаты премии Правительства РФ в области качества 2025 года

В Доме Правительства Российской Федерации
в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов правительственной премии в области качества 2025 года. Награды вручил Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Денис Мантуров.

В церемонии также приняли участие руководитель Роскачества Максим Протасов, руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач, руководитель Роспатента Юрий Зубов, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также ведущие эксперты премии и представители Роскачества.

Лауреатами премии Правительства РФ в области качества 2025 года стали:

Организации с численностью работающих свыше 1000 человек:

— ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург);

— АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЁСТОК" (г. Москва);

— ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);

ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" (Самарская область, г. Тольятти);

АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Республика Татарстан, г. Зеленодольск);

 

Организации с численностью работающих от 250 до 1000 человек:

— ООО "Велфарм — М" (г. Москва);

— ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области" (Свердловская область, г. Екатеринбург);

— ООО "Пищевые Ингредиенты" (Краснодарский край, Темрюкский район, Таманское сельское поселение, пос. Волна);

Организации с численностью работающих не более 250 человек:

— МДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида "Капитошка" (Курская область, г. Железногорск);

— ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" (г. Москва);

— ООО "Усть-Кутский газоперерабатывающий завод" (Иркутская область, г. Иркутск).

 

Денис Мантуров, Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

В этом году исполняется 30 лет с момента учреждения этой награды. За всё время проведения конкурса в нем приняли участие уже более 5,5 тысяч организаций со всей страны. И мне приятно отметить, что в прошлом году мы получили рекордные 509 заявок. В числе соискателей были предприятия промышленности, торговли, сферы услуг, учреждения образования и здравоохранения. Хотел бы поблагодарить всех, кто попробовал свои силы. Ну и конечно, поздравить лауреатов и дипломантов конкурса.

Максим Протасов, руководитель Роскачества, секретарь Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества:

«Премия Правительства РФ в области качества — это действующий уже 30 лет уникальный лифт для системных улучшений. Это возможность для организаций пройти полноценную диагностику своих процессов, сверяясь с лучшими российскими и мировыми практиками. Мы видим главную задачу не только в выявлении лидеров, но и в создании экосистемы постоянного совершенствования, где победа становится закономерным результатом внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества, ориентированных на максимальное удовлетворение запросов потребителя и долгосрочную устойчивость бизнеса».

Дмитрий Вольвач, руководитель Росаккредитации:

Качество невозможно измерить только внутренними стандартами компании. Оно требует внешнего, независимого подтверждения — только тогда возникает подлинное доверие между бизнесом, государством и обществом. Лауреаты премии Правительства РФ в области качества 2025 года демонстрируют готовность работать в этой логике: открытость, добросовестность и следование единым правилам игры. Именно такие компании формируют здоровую конкурентную среду, где высокое качество становится не маркетингом, а доказанным фактом

Антон Шалаев, руководитель Росстандарта:

На протяжении многих лет Премия сохраняет статус одной из наиболее авторитетных площадок в сфере качества и делового совершенства. За это время конкурс объединил тысячи организаций из различных отраслей экономики и стал эффективным инструментом внедрения современных управленческих практик. Особенно важно, что в основе оценки участников лежат национальные стандарты, обеспечивающие прозрачность, объективность и высокий уровень экспертной оценки».

В 2025 году заявки на участие подали 509 организаций из 65 субъектов РФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
150
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
228
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
267
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
645
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
620
Весь список