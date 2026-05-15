Как автоматически перенести фото, видео и файлы в «Облако Билайна»

Инструкция для пользователей iOS: перенос данных из iCloud, Google Drive и Google Фото

Пользователи устройств на iOS могут перенести в «Облако Билайна» и фото с видео из iCloud, и документы из Google Drive, и архив из Google Фото — без ручной загрузки каждого файла по отдельности. Для части сценариев в сервисе уже есть встроенный импорт, а в остальных достаточно один раз подготовить архив и запустить перенос.

Исходных файлов в iCloud или Google-сервисах может быть очень много, и вручную переносить большой архив долго и трудно. В «Облаке Билайна» этот процесс можно упростить и автоматизировать. Сам сервис доступен клиентам всех операторов связи, а войти в него можно по номеру телефона. «Облако Билайна» не завязано на оплате в App Store, а инфраструктура сервиса находится в России, и не задействует международный трафик. Ранее «Облако Билайна» вошло в число лучших облачных приложений для Android и iOS в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как автоматически перенести фото и видео из iCloud

Для многих пользователей iOS iCloud был привычным способом освободить память на устройстве: фото и видео отправлялись в облако, а в галерее могли храниться только превью. Если нужно быстро перенести этот архив и сделать так, чтобы новые файлы тоже сохранялись автоматически, в «Облаке Билайна» для этого есть самый простой сценарий.

Пошаговая инструкция:

1. Скачайте приложение «Облако Билайна» из App Store .

2. Войдите в сервис по номеру телефона любого оператора.

3. Включите автозагрузку фото и видео.

После этого фото и видео будут загружаться в «Облако Билайна» автоматически. Даже если в галерее хранятся только превью, а оригиналы лежат в iCloud, автозагрузка подтянет исходные файлы напрямую из облака. Пользователю не нужно вручную выгружать папки одну за другой — достаточно один раз настроить автозагрузку и дальше пользоваться уже «Облаком Билайна».

Помимо этого, сервисом можно делиться с близкими: владелец аккаунта может пригласить в него неограниченное количество пользователей, делать совместные альбомы и создавать общую ленту из фото и видео.