В Шенталинском районе в краже из магазина обвиняется жительница Самары

Отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении 32-летней жительницы областного центра.

Во время проверки по заявлению представителя сетевого магазина о выявлении хищения набора продуктов стоимостью более 4,5 тысяч рублей полицейские приняли заявление, опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены противоправные действия одной из покупательниц, провели иные оперативные мероприятия.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции предположили, что к хищению причастна ранее судимая за имущественные преступления женщина, которая в день кражи приезжала из областного центра в гости к родственникам. Полицейские установили личность и местонахождение женщины, задержали и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанная дала признательные показания и пояснила, что, находясь в магазине, взяла с витрины и сложила в принесенный с собой пакет продукты, которыми позже угостила своих родственников.

В настоящее время злоумышленнице вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Материальный ущерб представителю потерпевшего обвиняемая возместила в полном объеме.