В Самарской области пресечена масштабная схема хищения бюджетных средств в сфере здравоохранения на 100 млн рублей

В ходе совместной работы сотрудников самарской полиции и регионального УФСБ России выявлена и задокументирована противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что представители ряда коммерческих организаций и один из руководителей организации, занимающейся обязательным медицинским страхованием на территории Самарской области, вступили в сговор с представителями государственного казенного учреждения Самарской области и Министерства здравоохранения Самарской области для хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования.

По данным следователей полиции, в период с 2020 по 2025 год при заключении более 600 государственных контрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области определение поставщиков осуществлялось неконкурентным способом, а стоимость поставляемого оборудования искусственно завышалась через подконтрольные организации.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по г. Самаре в отношении бенефициаров коммерческих организаций, руководителя некоммерческой организации и неустановленных должностных лиц возбуждено 9 уголовных дел, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В результате противоправных действий Министерству здравоохранения Самарской области, как установлено к настоящему времени, причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей.

Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, принимаются меры к установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц, определению и возмещению причиненного ущерба.

По ходатайству органа следствия судом в отношении троих фигурантов 1971, 1974 и 1981 годов рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертый участник – ранее не судимый мужчина 1965 года рождения - объявлен в федеральный розыск.