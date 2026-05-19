Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет лекция «Рецепты жизни в доходном доме»

231
В Самаре пройдет лекция «Рецепты жизни в доходном доме»

22 мая (пятница) в 18.30 пройдет лекция «Рецепты жизни в доходном доме» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.
Доходные дома – это срез российского общества рубежа XIX-XX веков. В зависимости от стоимости арендной платы, в таких домах могли жить люди разных слоев общества: от самых высших до беднейших. На лекции посетители узнают, как были устроены доходные дома внутри, чем квартиры отличались друг от друга, кем обычно были арендаторы, а также с какими проблемами сталкивались жильцы и владельцы.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXWaj9

В субботу, 23 мая, в «Заварке» состоится несколько мероприятий.

В 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет второе детское занятие из цикла «Садовые истории» (6+).
Встречи посвящены уходу за растениями. Участники не только получат теоретические знания (как правильно подготовить почву, сколько раз нужно поливать цветы, почему важно учитывать время года для посадки той или иной культуры), но и будут оттачивать навыки на практике.
Второе занятие посвящено работе с газоном около Музея-галереи «Заварка». Участники будут копать, сажать цветы и бороться с сорняками.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cWhv9Z

В 15.00 начнется пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.
Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLeMHA

24 мая (воскресенье) в 16.00 состоится мастер-класс по высокой печати (12+). Его проведет иллюстратор и преподаватель печатной графики в галерее «Виктория» Елизавета Куртова. Мероприятие пройдет в рамках проекта «По соседству».
На занятии каждый участник изготовит свою «печатную матрицу» из фоамирана (мягкая пористая основа) по фотографиям архитектурных деталей и элементов домов Ленинского района. Затем гости самостоятельно напечатают несколько открыток формата А6 на память.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие – 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cXh6O4

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
602
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
552
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
758
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1453
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1398
Весь список