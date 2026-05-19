В Самарской области увеличилось число победителей конкурса на президентскую стипендию

В 2026 году 17 представителей Самарской области стали победителями конкурсного отбора на стипендию Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов. Это в 5,5 раза больше, чем в 2025 году, когда лауреатами стали только 3 человека. Такой значительный рост свидетельствует об укреплении научных школ региона и высокой готовности молодых исследователей к решению задач национального масштаба.

«Победа в конкурсе на соискание президентской стипендии – это высокая оценка значимости проводимых исследований для страны. Среди лауреатов – представители сразу нескольких вузов нашего региона: от классического университета до экономического. Это говорит о системной работе по поддержке молодых исследователей во всей экосистеме региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев и региональное правительство работают над созданием благоприятных условий для реализации проектов талантливой молодёжи в родном регионе», - отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

По итогам конкурсного отбора 2026 года общее число победителей по России составило 800 человек, на конкурс поступило более 6 000 заявок из 79 регионов страны. Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и направлен на поддержку наиболее перспективных молодых исследователей, чьи работы соответствуют приоритетам развития страны.

Среди победителей конкурса – представители ведущих вузов Самарской области.