Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У 22% работающих самарцев есть подработка

212
У 22% работающих самарцев есть подработка

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.

 

22% работающих самарцев сообщили о наличии дополнительной работы. Еще 53% пока не имеют подработки, но хотели бы найти ее. Не интересуются дополнительным заработком 25% респондентов.

Мужчины подрабатывают чуть чаще женщин (24 и 20% соответственно).

Чаще всего дополнительную работу имеют горожане в возрасте 25—35 лет (27%), реже — молодежь до 25 лет (17%).

Доля имеющих подработку растет с повышением уровня дохода: среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей она составляет 25%, а среди получающих меньше — 19%.

Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме (несколько дней в офисе, несколько — на удаленке), — 38%. Среди полностью удаленных сотрудников доля подрабатывающих составляет 26%, а среди тех, кто каждый день ходит на работу, — 18%.

Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медицинских сестер подработка есть у 39%, среди врачей — у 38%, среди главных бухгалтеров — у 35%, а среди учителей — у 33%. Высока доля совместителей и среди маркетологов (32%), воспитателей (30%), охранников (28%) и программистов (27%). Реже подрабатывают продавцы и экономисты (по 11%), HR-менеджеры (13%), администраторы и менеджеры по продажам (по 16%).

Уделяют ей менее 10 часов в неделю 69%. Еще 17% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 14% — более 20 часов.

Сегодня менее 10% общего дохода приносит дополнительная занятость лишь 29% совместителей. 38% опрошенных в настоящее время получают от подработки от 10 до 30% дохода, каждый пятый — от 30 до 50%, каждый восьмой — более половины личного дохода.

Статистика рынка труда подтверждает рост числа вакансий и резюме на подработку, совместительство, неполный день. Во многом это следствие активного распространения платформенной занятости в сферах без серьезных входных требований для кандидатов.

Время проведения: 1—6 мая 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
43% россиян используют обед как перезагрузку в середине рабочего дня
19 мая 2026, 12:18
43% россиян используют обед как перезагрузку в середине рабочего дня
Еще 30% используют это время, чтобы выйти из рабочего пространства и прогуляться, а 20% — чтобы побыть наедине с собой и переключиться от общения. Общество
177
Каждая третья семья в Самаре (32%) выплачивает ипотеку вместе, деля платеж поровну
19 мая 2026, 10:18
Каждая третья семья в Самаре (32%) выплачивает ипотеку вместе, деля платеж поровну
В 20% семей мужчина оплачивает большую часть, такой же процент (20%) опрошенных поделились, что закрытие ипотеки – сугубо мужская обязанность. Общество
240
80% жителей Самарской области готовы работать с коллегами, имеющими нейроотличия или ментальные расстройства
19 мая 2026, 09:48
80% жителей Самарской области готовы работать с коллегами, имеющими нейроотличия или ментальные расстройства
Тем не менее, 30% соискателей из Самарской области считают, что нейроотличному человеку или сотруднику с подтвержденным ментальным расстройством не нужно... Общество
266
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
602
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
552
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
758
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1453
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1398
Весь список