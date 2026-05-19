У 22% работающих самарцев есть подработка

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.

22% работающих самарцев сообщили о наличии дополнительной работы. Еще 53% пока не имеют подработки, но хотели бы найти ее. Не интересуются дополнительным заработком 25% респондентов.



Мужчины подрабатывают чуть чаще женщин (24 и 20% соответственно).



Чаще всего дополнительную работу имеют горожане в возрасте 25—35 лет (27%), реже — молодежь до 25 лет (17%).



Доля имеющих подработку растет с повышением уровня дохода: среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей она составляет 25%, а среди получающих меньше — 19%.



Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме (несколько дней в офисе, несколько — на удаленке), — 38%. Среди полностью удаленных сотрудников доля подрабатывающих составляет 26%, а среди тех, кто каждый день ходит на работу, — 18%.



Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медицинских сестер подработка есть у 39%, среди врачей — у 38%, среди главных бухгалтеров — у 35%, а среди учителей — у 33%. Высока доля совместителей и среди маркетологов (32%), воспитателей (30%), охранников (28%) и программистов (27%). Реже подрабатывают продавцы и экономисты (по 11%), HR-менеджеры (13%), администраторы и менеджеры по продажам (по 16%).



Уделяют ей менее 10 часов в неделю 69%. Еще 17% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 14% — более 20 часов.



Сегодня менее 10% общего дохода приносит дополнительная занятость лишь 29% совместителей. 38% опрошенных в настоящее время получают от подработки от 10 до 30% дохода, каждый пятый — от 30 до 50%, каждый восьмой — более половины личного дохода.



Статистика рынка труда подтверждает рост числа вакансий и резюме на подработку, совместительство, неполный день. Во многом это следствие активного распространения платформенной занятости в сферах без серьезных входных требований для кандидатов.

Время проведения: 1—6 мая 2026 года