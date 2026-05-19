Более сотни берез и лип высадили на улицах Гагарина и Мориса Тореза в Самаре

В областной столице продолжается масштабное озеленение — специалисты городских служб благоустройства восстанавливают зеленый каркас во всех районах города.

На улице Гагарина от улицы Революционной до улицы Мяги, в том числе рядом со станцией метро «Гагаринская» посадили 31 березу повислую. Новые растения появились вместо спиленных прошлой осенью поврежденных аварийных деревьев. После их сноса рабочие выкорчевали пни, сделали лунки и завезли подготовленный грунт.

На следующем этапе озеленения высадка крупномеров состоялась на улице Мориса Тореза. В прошлом году специалисты снесли 70 деревьев, которые получили статус аварийных после поражения ясеневой златкой. Их места заняли 75 лип.

Высадки деревьев и кустарников продолжатся в соответствии с агротехническими сроками, погодными условиями. До конца мая запланирована высадка рябин в историческом центре.

