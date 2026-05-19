В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В Самаре начали подготовку церемонии открытия Новой высоты

2316
В начале июня Самара примет традиционный международный турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" памяти заслуженного строителя РФ Игоря Найвальта. Соревнования – проходят под эгидой проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия"

 

В спорткомплексе «Металлург» во всю идут тренировки: боевые поединки сочетаются со сложными акробатическими элементами. По замыслу организаторов, церемония открытия объединит спорт, музыку, танец, хоровое пение, пластику и цифровые технологии. Как это будет - мы узнаем только 6 июня на открытии турнира.Тем временем самарские спортсмены и танцоры уже начали подготовительные тренировки не только к самим соревнованиям, но и к торжественной церемонии открытия, на которой будут выступать. Многие ребята-борцы ждут встречи с прославленным Александром Карелиным, кто-то уже записывается на мастер класс легеналдарного тренера сборной России по борьбе Николая Монова.

Николай Маркелов занимается борьбой с 6 лет. Тренируется ежедневно - по 2 часа. Был и серебряным призёром Первенства области, и в тройке лидеров на региональных и всероссийских соревнованиях. Участвовать в «Новой высоте» будет впервые, но с турниром хорошо знаком.

«За «Новой высотой» я наблюдаю уже с первого турнира - с 2019 года. «Новая высота» мне нравится то, что можно набраться опыта, посмотреть на борьбу других стран», - говорит Николай.

«Новая высота» - турнир для Самары уже традиционный, проводится несколько лет подряд. В программу соревнований этого года входит кубок с командными эстафетами «Выбор сильных» - одноимённый с федеральным партийным проектом «Единой России».

«Мы хотим, чтобы наши спортсмены из всех видов спорта - дзюдо, самбо, спортивная борьба посостязались между собой, но уже не в привычной для них борцовской манере - будут эстафеты. А вообще, жителей приглашаю 5-6 числа посмотреть, поболеть, в первую очередь, за нашу сборную, а 6-го числа в 15.00 мы как раз будем иметь возможность посмотреть на эту увлекательную эстафету», - рассказала координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

5 и 6 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого соберутся лучшие борцы из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России выяснить, кто сильнее. Представители нашей страны также поборются за право войти в состав сборной и представить РФ на мировом первенстве.«Новая высота» даёт возможность побороться не только за медали на этих соревнованиях, но и за место в сборной России, а значит, и за участие в Первенстве мира. А для каждого спортсмена это действительно - новая высота.

Напомним, соревнования – часть масштабного проекта "Выбор сильных"партии "Единая Россия". В Народной программе партии "Единая Россия" развитию массового спорта и физического воспитания подрастающего поколения отведено значительное место.

 

 

Теги: Единая Россия

