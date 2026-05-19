Пострадавшую от падения дерева 13-летнюю школьницу выписали из больницы в Самаре

13-летнюю жительницу Самары, которая пострадала в результате падения дерева от ураганного ветра, выписали из больницы. Об этом сообщил экс-депутат Куйбышевского района Константин Поколодин.

По словам общественника и жителя Волгаря, после трагической гибели 14-летней школьницы, многие спрашивали его о состоянии второй девочки, которая была госпитализирована, пишет Самара-МК.

Как оказалось, Ксению, одноклассницу погибшей, которая в роковой день шла вместе с подругой, когда на девочек упало дерево, выписали из больницы. Об этом Константину Поколодину сообщила мама пострадавшей.

«Нас должны завтра выписать с больницы. Сегодня первый раз поставят на ноги. Дочка себя чувствует хорошо, ничего не болит. Дальше будем дома восстанавливаться», – приводит слова женщины общественник на своей странице во Вконтакте.

Напомним, трагедия произошла в Куйбышевском районе Самары 27 апреля. В тот день дул ураганный ветер. Девочки шли по дубовой роще в районе улицы Нижнегородской.