Накопительные пенсии в России повысят на 17,3%

Социальный фонд летом этого года повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Об этом 19 мая сообщили на сайте ведомства.

«Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. <...> Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тыс. человек», — указано в сообщении.

Уточняется, что повышение затронет также участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и граждан, которые самостоятельно формировали накопления вне программы софинансирования.

Для этих категорий пенсионеров средства увеличат на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тыс. человек, пишут "Известия".