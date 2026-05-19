Юные жители Челно-Вершинского района получают помощь в обновленной детской поликлинике

Проведен ремонт в детской поликлинике Челно-Вершинской центральной районной больницы. В здании заменены окна на современные пластиковые конструкции, полностью обновлен фасад, проведена замена систем отопления, электрики и сантехники. В режимных кабинетах уложена новая плитка.

Осуществлена перепланировка помещений с целью организации фильтр-бокса для приема детей с признаками респираторных заболеваний. Теперь он полностью соответствует санитарным нормам и оборудован отдельным входом. Для маленьких пациентов с температурой предусмотрены изолированный процедурный кабинет и отдельный санузел, что полностью исключает их контакт со здоровыми детьми.

«Всего к нашей поликлинике прикреплено более 1 600 детей, — отметила главный врач районной больницы Валентина Иванова. — Для досуга детей в медучреждении обустроена уютная игровая зона, а во время приема работают телевизоры с показом мультфильмов. Прием ведут и узкие специалисты: уролог, травматолог, а также проводят профилактический медицинский осмотр согласно графика. Для родителей создана удобная система навигации».

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году планируется провести капитальный ремонт на 53 объектах.

