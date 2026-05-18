Самарская медсестра спасла жизнь ребенку

Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медицинская сестра Самарской городской больницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.



"Девочка долго не приходила в сознание, но несмотря на критическую ситуацию, я продолжала оказывать помощь, не прекращая реанимационные мероприятия ни на секунду", - рассказала медсестра.



К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи ребёнок был уже в сознании. В приёмном отделении борьба за жизнь продолжилась — девочку перевели в реанимацию, где специалисты установили причину произошедшего: в дыхательные пути попал колпачок от ручки, который был успешно извлечён.



За месяц до этого случая специалист прошла обучение и практическую отработку навыков сердечно-лёгочной реанимации в учебно-методическом кабинете Самарской областной общественной организации медицинских сестер.



"Такое обучение, организованное нашей общественной организацией, проводится с 2024 года. За это время подготовку прошли более 1100 сотрудников медицинских организаций региона. Особое внимание уделяется практическим навыкам — в том числе проведению сердечно-лёгочной реанимации, действиям в экстренных ситуациях и отработке алгоритмов оказания неотложной помощи, - отметила президент организации Вероника Пятикоп. - Этот случай — прямое подтверждение того, что системное обучение медицинских работников спасает жизни и должно масштабироваться. А сердце профессии и призвание каждой медицинской сестры — спасать».

Фото: минздрав СО