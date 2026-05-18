В Самаре молодые растения высадили в исторической части города.
Еще 57 молодых деревьев высадили в Самаре
16 мая Шостакович Опера Балет представил посетителям Всероссийской акции «Ночь музеев — 2026» концерт «Энигма DSCH», приуроченный к 120-летию Дмитрия Шостаковича.
«Ночь музеев – 2026» состоялась в САТОБ
Дмитрий Яковлев, занимавший должность врио заместителя губернатора Самарской области, покидает команду правительства региона.
Дмитрий Яковлев завершил работу в команде правительства Самарской области
В понедельник, 18 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Октябрьске оперативное совещание членов регионального Правительства. Один из вопросов повестки – развитие городского округа.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Октябрьска
15 мая в Самаре состоялась очередная торгово‑закупочная сессия регионального проекта «Школа ритейла».
Крупные ритейлеры губернии встретились с местными производителями
В Самарской области – важная веха весенней посевной: достигнут один миллион гектаров ярового сева.
Самарская область достигла 1 млн га ярового сева
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.
Самарская медсестра спасла жизнь ребенку
Резиденты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» с момента основания площадки в 2014 году инвестировали в реализацию своих проектов 38,1 млрд рублей. 
Резиденты  «Жигулевской долины» выпустили инновационную продукцию на 37,6 млрд рублей
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Самарская медсестра спасла жизнь ребенку

203
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медицинская сестра Самарской городской больницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.

"Девочка долго не приходила в сознание, но несмотря на критическую ситуацию, я продолжала оказывать помощь, не прекращая реанимационные мероприятия ни на секунду", - рассказала медсестра.

К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи ребёнок был уже в сознании. В приёмном отделении борьба за жизнь продолжилась — девочку перевели в реанимацию, где специалисты установили причину произошедшего: в дыхательные пути попал колпачок от ручки, который был успешно извлечён.

За месяц до этого случая специалист прошла обучение и практическую отработку навыков сердечно-лёгочной реанимации в учебно-методическом кабинете Самарской областной общественной организации медицинских сестер.

"Такое обучение, организованное нашей общественной организацией, проводится с 2024 года. За это время подготовку прошли более 1100 сотрудников медицинских организаций региона. Особое внимание уделяется практическим навыкам — в том числе проведению сердечно-лёгочной реанимации, действиям в экстренных ситуациях и отработке алгоритмов оказания неотложной помощи, - отметила президент организации Вероника Пятикоп. - Этот случай — прямое подтверждение того, что системное обучение медицинских работников спасает жизни и должно масштабироваться. А сердце профессии и призвание каждой медицинской сестры — спасать».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

