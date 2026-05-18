Крупные ритейлеры губернии встретились с местными производителями

15 мая в Самаре состоялась очередная торгово‑закупочная сессия регионального проекта «Школа ритейла». Мероприятие организовано министерством промышленности и торговли Самарской области при содействии федерального партийного проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия» в одном из крупнейших торговых центров Самары - Аврора Молл.

Формат события сочетал живое общение на выставке-продаже и B2B‑переговоры. Самарские производители продемонстрировали свою продукцию посетителям торгового центра и закупщикам крупных розничных сетей, а также провели деловые встречи для согласования пилотных и постоянных поставок.

На экспозиции были представлены товары участников проекта «Самарский продукт» «Сделано в Самарской области»: кондитерские изделия, молочная продукция, изделия народных промыслов. Посетители и представители ритейла оценили широкий ассортимент и качество продукции.

B2B‑переговоры были организованы с представителями торговых сетей «Лента», «Магнит», «Ашан». Производители обсудили коммерческие условия, упаковку и маркировку, логистику и объёмы поставок, а также получили непосредственную обратную связь по ассортименту. По итогам личных встреч региональные предприниматели получат возможность заключить первые контракты и начать пилотные поставки в розничные сети.

«Школа ритейла» проводится с 2019 года, и второй год она проходит в расширенном формате торгово-закупочной сессии. Учебная программа проекта помогает производителям адаптировать упаковку и документацию, отработать коммерческую презентацию товара и подготовиться к требованиям сетевого ритейла. Участники получают разбор реальных кейсов и индивидуальные рекомендации, а также возможность заключать пилотные соглашения с закупщиками. За все время «Школы ритейла» существования обучение прошли порядка 350 предприятий», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В рамках проекта «Школа ритейла» также состоялась церемония награждения: новым участникам вручили свидетельства на право использования логотипов «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

В настоящее время в проекте «Самарский продукт» «Сделано в Самарской области» участвуют около 460 производителей, совокупно представляющих более 4 000 наименований товаров. На полках торговых сетей местные товары выделяются специальными топперами, что повышает их заметность для покупателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области и координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области Эдуард Харченко, отметил, что инициатива партии и ее проект «Выбирай своё» — тесно перекликается с региональной программой «Самарский продукт», они обе направлены на расширение ассортимента российских товаров в торговых сетях. «Очень важно, чтобы взаимодействие местных производителей и крупных торговых сетей было конструктивным и взаимовыгодным партнерством», - подчеркнул он.

