Сборная региона отправляется на «Туриаду-2026»

С 19 по 25 мая в Саратовской области будет проходить ежегодный спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада». Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

В «Туриаде» примет участие команда Самарской области: это спортсмены региональной сборной по спортивному туризму и участники познавательной и творческой программы.

Накануне поездки на «Туриаду» сборная Самарской области провела учебно-тренировочный сбор на базе «Чайка».

- В составе нашей делегации есть как победители и призеры прошлых лет, так и молодые перспективные ребята, готовые побороться за места на пьедестале первенства в этом году. На сборах каждый день наши туристы на скорость штурмовали крутые склоны, преодолевали овраги и совершенствовали свои навыки в фигурном вождении велосипеда, - поделился тренер сборной Самарской области Александр Великанов.

