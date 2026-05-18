В Самаре состоялось открытие 24-го детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Соревнования проводятся по инициативе Общественного совета при Главном управлении МВД по Самарской области с 2002 года. Основными целями спортивного детского турнира являются патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей и подростков, увековечивание памяти сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни во имя сохранения мира и спокойствия в нашем обществе, пропаганда здорового образа жизни. Бессменным директором турнира на протяжении многих лет является Евгений Легостаев – представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

За всю историю турнира в соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 регионов России и стран ближнего зарубежья (Белоруссии и Казахстана). Организация данных мероприятий дает ребятам возможность приобрести спортивный богатый опыт, научиться побеждать и добиваться поставленных целей в будущем

На протяжении нескольких дней команды будут соревноваться за выход в финал и победу в турнире. По сложившейся традиции победители будут награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами. Лучших игроков соревнования отметят отдельными наградами и призами в различных номинациях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

